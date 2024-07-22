Общество

Спорт, мастер-классы и артисты: День города отпраздновали в Пыталово

День города Пыталово отпраздновали 27 июля. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram-канал

«День города – повод признаться в любви к своей малой Родине, к месту, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. Пыталово – город особый. За 91 год существования Пыталово как города несколько раз менялись его названия, принадлежность к разным государствам, менялся и его архитектурный облик. Но неизменными остаются люди, живущие здесь, любящие свою малую Родину», - отметила Вера Кондратьева.

По словам главы округа, на празднике каждый мог найти себе занятие по душе, начиная с раннего утра на выбор: от легкоатлетического кросса, футбольного турнира, поиска монет металлодетектором, участия в мастер-классах, до катания на воздушном шаре и просмотра концертных номеров.

«Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за ваш труд и заботу о благополучии нашего общего дома. Нашему любимому городу желаю дальнейшего развития, процветания и интересных инвестиционных предложений. Каждому жителю Пыталово желаю здоровья и благополучия, успехов в больших и малых добрых делах!» - заключила Вера Кондратьева.