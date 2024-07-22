Общество

В Госдуму внесут проект об ограничении переработки при ненормированном графике

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне - не выше 120 часов в год.

Как говорится в документе, дополнения вносятся в статью 101 Трудового кодекса РФ.

«Время, фактически отработанное работником, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, за пределами установленной для данного работника продолжительности рабочего дня (смены), не должно суммарно превышать 120 часов в год», - сказано в проекте закона.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставлять дополнительные дни отпуска сотруднику в прямой зависимости от количества переработок, а работодателей обязать чëтко фиксировать время переработки своих сотрудников, пишет РИА Новости.

«Одновременно предусмотрено исключение применения данных положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также для заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным. Особенности применения ненормированного рабочего дня в отношении указанных работников могут устанавливаться учредительными документами юридического лица (организации), локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц», - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.