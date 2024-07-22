Общество

Студенты из Санкт-Петербурга проходят практику в Островской межрайонной больнице

Практику в Островской межрайонной больнице проходят 17 студентов из Санкт-Петербурга. В течении месяца студенты высших и средних специальных медицинских учебных заведений погружаются в профессиональную среду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Для того, чтобы расширить знания, студентов направили в разные отделения: терапии, кардиологии, хирургии, реанимации и другие. Студенты Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Олег Грищенко и Артем Камаев признаются, что за это время они уже узнали много нового. Несмотря на то что будущие медики учатся еще только на втором курсе, ребятам поручили ответственные задания. Под строгим присмотром опытных врачей студенты принимают участие в различных медицинских процедурах.

Олег трудится в отделении неврологии, ставит пациентам капельницы и внутримышечные уколы, а Артем ходит на перевязки. Будущий терапевт работает сразу в двух отделениях — травматологии и хирургии, где на время практики студент официально трудоустроен.

Узнали много нового в ходе практики и учащиеся Санкт-Петербургского фельдшерского колледжа Антон Егоров и Мария Кожевина, которые также проходят ее в нескольких отделениях. Второкурсник Антон набирается опыта в отделениях травматологии и реанимации, где он официально трудоустроен. Студент ухаживает за пациентами, которым это необходимо. Его одногруппница Мария трудится сразу в трех отделениях, где ставит пациентам прививки, капельницы, удаляет клещей и делает многое другое. Ярче всего за этот месяц ей запомнилась процедура интубации, с помощью которой она смогла оказать помощь человеку с затрудненным дыханием.

Как отметили практиканты, больница, как и сам город, оставили у них самые хорошие впечатления.