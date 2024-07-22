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Общество

«Единая Россия» представила итоги законодательной работы в весеннюю сессию

29.07.2024 18:48|ПсковКомментариев: 0

Приоритетами «Единой России» в весеннюю сессию оставались последовательная поддержка специальной военной операции, её участников и их семей, а также реализация народной программы, сказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на брифинге по итогам сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Все законодательные инициативы проводятся с тем, чтобы мы обещания, которые зафиксированы в народной программе, выполнили. Сфокусироваться на решении этой задачи нам поручил Дмитрий Медведев (председатель партии – ред.). Расширение поддержки социально незащищённых категорий граждан, молодежи, семей с детьми – еще один партийный приоритет», - отметил Владимир Якушев.

Он напомнил, что «Единая Россия» по поручению президента в весеннюю сессию реализовала одно из знаковых социальных решений – об индексации пенсий работающим пенсионерам. Оно коснётся почти восьми миллионов человек. На реализацию решения потребуется на следующий год примерно 96,5 миллиарда рублей, в 2026 году - 170 миллиардов рублей и в 2027 году - 260 миллиардов рублей.

«Уверен, наш закон послужит стимулом для возобновления трудовой деятельности многими неработающими пенсионерами», - сказал Владимир Якушев.

Комментируя принятие законопроекта о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что депутатам удалось убедить Минфин в том, что справедливо на сегодняшний день было бы проводить эту индексацию, которая была заморожена с 2016 года. «К сожалению, мы столько времени потратили для того, чтобы вот этот законопроект провести и все-таки обязать Минфин проводить эту индексацию, с 2025- года эта индексация будет проводиться, и я надеюсь все-таки, что она в последующем уже не будет замораживаться», - пояснил он.

«Весенняя сессия была насыщенной. Проходило очень много событий, большая работа велась самой Государственной Думой. На пленарных заседаниях проводились парламентские слушания по многим законопроектам», – подчеркнул Александр Козловский.

Еще одно ключевое изменение в весеннюю сессию – переход к прогрессивному налогообложению. Дополнительные средства, которые получит бюджет вследствие налоговой реформы, пойдут на решение социальных проблем.

Прогрессивная налоговая шкала (увеличение налога в зависимости от суммы годового дохода) вводится по поручению президента и затронет всего 3% граждан. При этом появляются новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми, которые получают не более полутора прожиточных минимумов.

Увеличится налог на прибыль, одновременно с этим вводятся льготы для компаний, которые инвестируют средства в производства или закупают российское оборудование, сохраняются льготы по ставке для ИТ-компаний и другие.

Помимо этого, партия обеспечила принятие поправок в бюджет на реализацию послания президента. 66 миллиардов выделено на программу «Семейная ипотека», что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. 47 миллиардов рублей предусматривается на выплату 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки. 33 миллиарда пойдут на доплаты за классное руководство и кураторство педагогическим работникам. Почти 10 миллиардов – на создание спутниковой группировки и расширение доступа к высокоскоростному интернету.

Поправками предусмотрено списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам – в результате в них останутся серьёзные средства на решение социальных проблем.

Более 30 законов принято по инициативе «Единой России» для защиты прав участников СВО и членов их семей. В том числе, введена возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушел на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте. Дополнительные гарантии для Героев России и кавалеров Ордена Святого Георгия. Возможность получения двух пенсий - по потере кормильца и по инвалидности для детей, а также социальной пенсии и пенсии по потере кормильца для вдов бойцов.

Принят закон, который наделяет правом ветеранов СВО с инвалидностью на обеспечение автомобилями с ручным управлением. Установлен беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Также принято решение об упрощенной передаче бесхозного и конфискованного оружия на фронт.

Важным направлением работы для партии стала законодательная деятельность по поддержке семей с детьми. В частности, в ходе весенней сессии по инициативе «Единой России» усовершенствован порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка, закреплено право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, если они выступают опекунами детей до 18 лет. Партия участвует и в разработке нацпроекта «Семья» - свои предложения «Единая Россия» направила в правительство.

Продолжилась работа над трудовым законодательством. До конца сессии Госдума рассмотрит поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые предусматривают право на отпуск в 30 календарных дней для работающих инвалидов, а также создание в регионах специальных комиссий по борьбе с задолженностью по зарплате.

В сфере образования приняты решения о дополнительных выплатах классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах с 1 марта. Также выплаты с 1 сентября начнут получать все советники в школах. Помимо этого, «Единая Россия» работает с правительством над программой капремонта общежитий колледжей и техникумов. Она будет внедрена в 2025 году. Ежегодно ремонтируются 100 общежитий вузов. До 2030 года на эти цели заложены 124 миллиарда рублей.

Законодательно обеспечено расширение лекарственной доступности в труднодоступных населенных пунктах, продолжается работа над обеспечением лекарственной безопасности, законопроектами о передвижных аптеках и разграничении медицинской услуги и медицинской помощи. Приняты законы в сфере цифровой безопасности и повышения качества услуг связи, а также защите исторической памяти.

Как отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, фракция продолжила контроль за использованием бюджетных средств, которые направлены на реализацию народной программы. Это увеличило эффективность ее выполнения. В том числе, в части капремонта школ.

«Такой подход к решению проблем людей – совместное с правительством, экспертами и заинтересованными лицами изучение проблемы, контроль, обратная связь – позволяет добиваться, что здания ремонтируются качественно, в срок и с существенной экономией. Более того, президент принял решение сэкономленные на торгах средства не возвращать в бюджет, а направлять на закупку необходимого учреждению оборудования», - отметил он.

Говоря о приоритетах в осеннюю сессию, Владимир Якушев отметил, что приоритетом для «Единой России» будет федеральный бюджет. Он должен работать на достижение национальных целей, поставленных президентом до 2030 года, обеспечивать выполнение социальных обязательств государства, приближать конец специальной военной операции.

«Мы сконцентрируемся на том, чтобы основной финансовый документ отвечал на все эти вопросы», - резюмировал врио секретаря Генсовета.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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