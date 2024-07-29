Общество

Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Пскова — опрос

Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Пскова. Удаленные интервью чаще практикуют рекрутеры крупных компаний. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний из города.

Собеседования по видеосвязи прочно вошли в эйчар-практику — сегодня их используют рекрутеры каждой второй компании: 10% собеседуют через интернет соискателей любых позиций, еще 39% действуют выборочно.

Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 42%, то среди компаний крупного бизнеса — 73%.

Контекстный анализ комментариев опрошенных показал, что самой популярной программой для проведения онлайн-интервью является Zoom (его используют 52% работодателей, практикующих удаленные собеседования). На втором месте — мессенджер WhatsApp (31%). На третьем — Яндекс.Телемост (26%). В топ-5 программ для проведения дистанционных собеседований также вошли Skype, MS Teams и Google Meet.