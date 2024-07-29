Общество

Заключенным в великолукском СИЗО рассказали о погашении долгов

В рамках межведомственного взаимодействия СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области в Великих Луках посетили сотрудники Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Светлана Паснова и Денис Титенков. Правоохранители рассказали осужденным о погашении исковых обязательств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе беседы заключенные узнали о порядке возмещения ущерба, ликвидации задолженностей, а также об ответственности в случае уклонения. Отбывающие наказание граждане смогли задать вопросы о деятельности судебных приставов.

Большая часть обращений была на темы долгов перед кредитными организациями и выплаты алиментов.