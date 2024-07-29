Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования к 1 сентября

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас тема, связанная с образованием. На календаре середина лета. Мы решили выяснить, как идет подготовка к новому учебному году. И нет, мы не считаем, что рано. Ведь в области шесть школ находятся в стадии капитального ремонта: виды работ серьезные, а подрядчики бывают разные…Нет ли отставания от графика и срыва проводимых работ? Как продвигаются косметические ремонты? Какие работы проводятся в детских садах? Что у нас с учительскими кадрами? Учебники – их достаточно или докупают? Поговорим сегодня и про строительство новых школ – как идет этот процесс не только в Пскове, но и в районах.

Наш сегодняшний эксперт – председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Телефон прямого эфира: 56-72-73.