Новая книга псковского краеведа о 128-й стрелковой дивизии вышла в свет

Книга псковского краеведа и коллекционера Николая Горбачева о 128-й Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии вышла в свет к 80-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова города Пскова.
Фото здесь и далее: МБОУ «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова» города Пскова
В книге автор рассказывает о боевом пути прославленной дивизии и почетных гражданах Пскова, таких как полковники Константин Шестак, Николай Деревенченко и другие герои. В ходе работы Николай Горбачев изучал экспозицию «Боевой путь 128 ПКСД» в музее социально-экономического лицея №21, где хранятся личные вещи, документы ветеранов дивизии.
Выставка экспонатов из личной коллекции краеведа состоится в Центре туризма и творческой индустрии Пскова на улице Георгиевской, дом №4.