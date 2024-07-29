Общество

Новая книга псковского краеведа о 128-й стрелковой дивизии вышла в свет

Книга псковского краеведа и коллекционера Николая Горбачева о 128-й Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии вышла в свет к 80-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова города Пскова.

Фото здесь и далее: МБОУ «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова» города Пскова

В книге автор рассказывает о боевом пути прославленной дивизии и почетных гражданах Пскова, таких как полковники Константин Шестак, Николай Деревенченко и другие герои. В ходе работы Николай Горбачев изучал экспозицию «Боевой путь 128 ПКСД» в музее социально-экономического лицея №21, где хранятся личные вещи, документы ветеранов дивизии.

Автор книги общался с школьниками. На встречах ребята узнали о поисковом движении в городе и области, о службе в Вооруженных Силах, о выполнении долга в республике Эфиопия. Лицейский музей пополнился авторскими произведениями, новыми документами и экспонатами из личной коллекции Николая Горбачева. Благодаря своему вкладу он стал членом Совета музея.

Выставка экспонатов из личной коллекции краеведа состоится в Центре туризма и творческой индустрии Пскова на улице Георгиевской, дом №4.