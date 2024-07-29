Общество

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов.

Законопроектом дается определение треш-стрима, к которому предусматривается отнесение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, а также информации, содержащей сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ, к информации, доступ к которой ограничивается. Генеральный прокурор РФ или его заместители инициируют блокирование доступа к такой информации путем обращения в Роскомнадзор.

Кроме того, не допускается передача информации из государственных информационных систем в иные информационные системы, не соответствующие требованиям о защите информации.

Предусматриваются особенности управления сетями связи на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей, направляемого в Роскомнадзор. Такое требование может быть вынесено в случае обнаружения интернете массового или неоднократного распространения информации, доступ к которой ограничивается.

Также уточняется порядок лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.

Инициатива входит в пакет законопроектов с изменениями в УК и КоАП о наказании за треш-стримы, пишет РИА Новости.

Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.