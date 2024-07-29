Общество

Самку аиста подстрелили в порховском садоводстве

Самку аиста, у которой в гнезде остались птенцы, подстрелили в садовом некоммерческом товариществе «Медик» в Порховском районе 16 июля. Спустя две недели в Порхове, предположительно, был подстрелен еще один аистенок. Об этом сообщили в сообществе «Дом белого аиста» социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

Утро 16 июля в аистином центре началось со звонка встревоженной женщины, которая сообщала о раненом аисте и просила помощи. Женщина предполагала, что в аиста стреляли.

«В час дня мы встретились с ней на заправке в Серёдке (село в Псковском районе - ред.), где нам передали окровавленную птицу. При осмотре на кисти крыла зияло характерное отверстие – именно такое, какое оставляют пули от пневматической винтовки. Кисть крыла у птицы была перебита. Аист, а это была взрослая самка, у которой в гнезде оставались птенцы, потерял много крови и был очень слаб», – рассказали в «Доме белого аиста».

На следующий день аиста прооперировали в псковской ветеринарной клинике «Котонай». Простреленную кисть крыла пришлось удалить, сохранение её функциональности было невозможно. В «Доме белого аиста» таким образом прибавился ещё один невыпускной аист.

В тот же день, 16 июля, Юлия обратилась в дежурную часть полиции Порхова. По ее словам, полиция сразу нашла стрелка.

Ещё одного аистёнка с внешними признаками проникающего огнестрельного ранения привезли в «Дом белого аиста» 30 июля также из Порхова. Накануне вечером, по словам местного жителя, доставившего раненого аистёнка в аистиный центр, с улицы Крестьянской были слышны выстрелы из винтовки, мужчина предполагал, что в аиста стреляли.

«Сегодня предстоит поездка с этим аистёнком в ветеринарную клинику. Обследование прояснит ситуацию, установит точную причину проникающего ранения. О результатах визита в клинику сообщим по возвращении. Одно заявление в полицию Порхова по факту ранения аиста в СНТ "Медик" нами уже отправлено. Возможно, придётся писать ещё одно. Надеемся, виновные будут найдены и наказаны. Будем следить за развитием событий», – добавили в центре.