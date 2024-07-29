Общество

Законные требования к организации квестов для детей перечислила юрист

Квест-комнаты для детей — это увлекательное развлечение, которое помогает развивать логическое мышление, командный дух и смекалку. Но как и любое явление в жизни, данное развлечение для детей регулируется законом. О том, что «закон говорит» о посещении детьми развлекательных квестов, рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

Обсуждая тему, спикер сообщила, что федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 71161-2023. Документ под названием «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Квест-комнаты детские. Общие требования» был разработан в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию индустрии детских товаров на период 2020 – 2024 годов, утверждённого правительством Российской Федерации, пишет RuNews24.ru.

«Необходимость создания нового стандарта стала очевидна, когда квесты, ставшие популярным видом досуга среди детей и подростков, начали подвергаться критике за отсутствие нормативно-технической базы, это привело к множеству инцидентов и несчастных случаев», - пояснила Наталья Пшеничникова.

Эксперт продолжила, что стандарт устанавливает чёткие требования к терминологии и правилам работы детских квест-комнат. Он распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области детских развлечений и отдыха. Главным условием является обеспечение полной безопасности детей во время прохождения квестов, а также предоставление родителям возможности наблюдать за своими детьми на протяжении всего мероприятия.

«Новое требование включает предоставление справок аниматорами о том, что они не состоят на учёте в психоневрологическом диспансере и у нарколога. Это подтверждает их профессиональную подготовку и надёжность. Стандарт предлагает классификацию квест-комнат по возрастным группам, количеству участников, тематике сюжета, уровню сложности и эмоциональному накалу», - отметила юрист.

Также специалист уточнила, что организаторы обязаны информировать родителей о правилах безопасности и получить их письменное согласие перед началом квеста. Родители также получат доступ к мониторам, чтобы контролировать прохождение испытания их детьми. Данные с камер наблюдения, установленных во всех зонах квеста, должны храниться не менее 14 дней. Кроме того, организаторы обязаны разместить информацию об услугах, которыми они занимаются, их стоимости, сюжете квестов и других характеристиках на интернет-платформах, чтобы облегчить процесс бронирования. Этот стандарт станет новым этапом в обеспечении качественных и безопасных условий отдыха для детей, предоставляя родителям уверенность и спокойствие за их малышей.