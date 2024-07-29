Общество

Псковскую область на фестивале «Миссис Россия» представят сразу две участницы

5 августа в Москве откроется общероссийский фестиваль «Миссис Россия-2024», который организует фонд материства и детства «Планета женщин» под руководством бессменного президента — Аллы Маркиной.

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Миссис Псков»

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в в дирекции конкурса «Миссис Псков», Псковскую область в этом году будут представлять сразу две участницы — 39-летняя мама двух дочек, Миссис Псков-2023 Евгения Морозова и обладательница специального приза «Королев продакшн» фестиваля «Миссис Псков-2023» — 33-летняя многодетная мама Анастасия Сичкаренко.

Псковички приготовили для конкурсной программы визитные карточки, выполненные в стиле «Берегиня», которые будут представлять на фестивальной программе.

Идут последние приготовления перед фестивальной неделей в Москве среди других 39 участниц со всей России.