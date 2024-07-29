Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят об освещении в СМИ тем, которые журналисты на профессиональном жаргоне называют «чернухой», а также поспорят об объеме, в котором такие темы должны быть представлены в медиапространстве, о глубине, на которую уместно заныривать журналистам за подробностями трагедий, и о ракурсе, с которого они могут быть освещены в СМИ.