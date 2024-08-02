Общество

В России на средства реабилитации по электронным сертификатам выделили 17 млрд рублей

Более 17 млрд рублей выделено с начала года россиянам на покупку технических средств реабилитации по электронным сертификатам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.

«Механизм электронного сертификата - популярность этого инструмента растет, и сейчас уже почти 50% средств направляются именно через такой способ обеспечения техническими средствами реабилитации. По электронным сертификатам с начала года было перечислено уже свыше 17 млрд рублей», - сказал он.

Котяков отметил, что в настоящее время коляски, произведенные в Калининградской области, составляют больше трети общего числа колясок с электроприводом, закупаемым Социальным фондом России, пишет ТАСС.

В ходе поездки министр обсудил вопросы о выделении средств на строительство дополнительных объектов реабилитационной инфраструктуры в регионе. «Договорились, что начнем строительство социального стационара для пожилых людей. Есть хорошие типовые проекты современных учреждений - это размещение квартирного типа, возможности для творчества, досуга. Предоставим региону типовые проекты, чтобы сократить сроки на разработку проектно-сметной документации и стартовать уже в будущем году», - уточнил он.