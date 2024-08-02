В России на средства реабилитации по электронным сертификатам выделили 17 млрд рублей

Более 17 млрд рублей выделено с начала года россиянам на покупку технических средств реабилитации по электронным сертификатам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.
«Механизм электронного сертификата - популярность этого инструмента растет, и сейчас уже почти 50% средств направляются именно через такой способ обеспечения техническими средствами реабилитации. По электронным сертификатам с начала года было перечислено уже свыше 17 млрд рублей», - сказал он.
Котяков отметил, что в настоящее время коляски, произведенные в Калининградской области, составляют больше трети общего числа колясок с электроприводом, закупаемым Социальным фондом России, пишет ТАСС.
В ходе поездки министр обсудил вопросы о выделении средств на строительство дополнительных объектов реабилитационной инфраструктуры в регионе. «Договорились, что начнем строительство социального стационара для пожилых людей. Есть хорошие типовые проекты современных учреждений - это размещение квартирного типа, возможности для творчества, досуга. Предоставим региону типовые проекты, чтобы сократить сроки на разработку проектно-сметной документации и стартовать уже в будущем году», - уточнил он.
В реабилитационном центре «Новые горизонты», расположенном в Ладушкине, комплекс социальных и медицинских услуг ежегодно получают порядка 700 человек, среди которых участники специальной военной операции. В течение года центр полностью заполнен, одновременно курс реабилитации проходят 56 человек. «Строительство нового корпуса, проектно-сметная документация которого уже разработана, позволит увеличить количество получателей услуг до 1 200 человек ежегодно», - отметил Котяков.
Также он посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство». Ежегодно реабилитационные услуги здесь получают около 2 тыс. человек. «Одно из помещений "Детства" является арендованным, другой корпус открылся год назад. Для того чтобы обеспечить потребность в реабилитационных занятиях для детей, необходимо строительство дополнительного корпуса», - добавил он.