Общество

Ненавидит ложь и очень любит свою работу: псковский главврач Перинатального центра раскрыла тайны

Она выбирала не профессию, а призвание. Материальная выгода никогда не была в приоритете. Да и о какой выгоде идёт речь, когда работа тяжелая, 24 на 7, и без выходных? Год, как Мария работает в Псковском перинатальном центре. Год, как в её сердце живет Псков, а сердце откликается на каждую историю псковичек, ждущих малышей.

Мы встретились в рабочем кабинете. Первое, что бросается в глаза: аккуратно сложенные стопкой документы, а ещё ее обезоруживающая, искренняя улыбка и глаза. Они светятся.

Правда, заметно, что работа в нон-стопе по взгляду. Но даже в своем бешеном графике она нашла время, чтобы рассказать «МК в Пскове», почему гордится своей профессией, какие тайны хранят сотрудники перинатального центра, а также рассказала, как борется со стрессом, и кого всегда рада видеть у себя в кабинете.