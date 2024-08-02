Общество

Метеочувствительным россиянам назвали способ пережить магнитную бурю

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов рассказал, как метеочувствительным людям пережить магнитную бурю.

По словам специалиста, в первую очередь от магнитных бурь страдают те, у кого организм находится в неустойчивом состоянии. Ожередов назвал нервную систему основной мишенью сильных возмущений магнитного поля Земли. При этом, отметил он, если убрать датчики температуры, давления и отключить интернет, где можно узнать прогноз погоды, то у 95 процентов людей метеозависимость исчезнет. Это Ожередов объясняет тем, что многие, зная о солнечных вспышках, настраивают себя на плохое самочувствие. Его рекомендации приводит «Российская газета».

Тем же, кто действительно плохо себя чувствует под влиянием магнитных бурь, он порекомендовал осознать ситуацию и сказать себе: «Да, мне тяжело в данный момент, и в этом нет абсолютно ничего плохого. Это абсолютная норма жизни. Сейчас обстоятельства сложились так, что мне плохо. Я это чувствую, и я должен это принять и спокойно пережить. Так же, как переживается шторм на море». Эксперт отметил, что метеочувствительность «лечится тренировкой».