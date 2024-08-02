Метеочувствительным россиянам назвали способ пережить магнитную бурю

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов рассказал, как метеочувствительным людям пережить магнитную бурю.
По словам специалиста, в первую очередь от магнитных бурь страдают те, у кого организм находится в неустойчивом состоянии. Ожередов назвал нервную систему основной мишенью сильных возмущений магнитного поля Земли. При этом, отметил он, если убрать датчики температуры, давления и отключить интернет, где можно узнать прогноз погоды, то у 95 процентов людей метеозависимость исчезнет. Это Ожередов объясняет тем, что многие, зная о солнечных вспышках, настраивают себя на плохое самочувствие. Его рекомендации приводит «Российская газета».
Тем же, кто действительно плохо себя чувствует под влиянием магнитных бурь, он порекомендовал осознать ситуацию и сказать себе: «Да, мне тяжело в данный момент, и в этом нет абсолютно ничего плохого. Это абсолютная норма жизни. Сейчас обстоятельства сложились так, что мне плохо. Я это чувствую, и я должен это принять и спокойно пережить. Так же, как переживается шторм на море». Эксперт отметил, что метеочувствительность «лечится тренировкой».