Общество

Каждый двадцатый офисный сотрудник в Пскове начинает рабочий день с просмотра новостей — опрос

Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для псковичей является чашечка кофе (28% опрошенных). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие офисные работники из Пскова.

С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый. 8% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Еще 5% просматривают сообщения в рабочих чатах.

Начало рабочего дня с планерки является привычным ритуалом для 4% опрошенных. Еще 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они переобувают уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% — с изучения отчетов коллег за предыдущий день. 2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Еще для 2% привычным ритуалом является перекур.

Мужчинам привычнее начинать рабочий день с чтения новостей, женщинам — рабочих чатов. Планерки и перекуры чаще называли ежедневным ритуалом мужчины, смену обуви — женщины.