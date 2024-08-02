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Актёры Светлаков и Лукин прокатились на теплоходе по реке Великой в Пскове

Актёры Сергей Светлаков и Алексей Лукин прокатились на теплоходе «Буревестник» по реке Великой в Пскове. Об этом сообщается в группе «Моя Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Моя Псковская область» / «ВКонтакте»

Напомним, многосерийный художественный фильм под рабочим названием «Казачок-2» начали снимать в Псковской области. Сергей Светлаков и Алексей Лукин снимались в первой части картины.

«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить. Выход второго сезона запланирован на 2025 год.

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