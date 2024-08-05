Общество

В работу правительства Псковской области интегрируют ИИ «Госджипити» для перевода с чиновничьего языка на человеческий

В работу правительства и исполнительной власти Псковской области планируется внедрить искусственный интеллект. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития правительства региона Виталий Рахманов.

Виталий Рахманов отметил, что сейчас рассматриваются несколько проектов, включая работу с документами и запросами граждан. Одним из них является инициатива под названием «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением, переводя «чиновничий» язык на понятный для всех.

«У нас оцифрованы документы – вся переписка с 2010 года. Для того, чтобы решить проблему. Также подготовка нормативно-правовых документов. Зачастую, есть идея – надо положить на бумагу с точки зрения правовой основы и начинается у каждого свои требования. Положил задачу и система уже посмотрела – опыт коллег, нет ли конфликта и на выходе хороший документ, не содержит ошибок. Модерацию никто не отменял. Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором, здесь так же», – приводит слова Виталия Рахманова ГТРК «Псков».

Начальник управления цифрового развития правительства Псковской области подчеркнул, что при внедрении ИИ в работу исполнительной власти важен контроль: «Машина не имеет эмоциональной окраски, а в чиновничьей работе она нужна и важна».