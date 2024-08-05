Общество

Уровень исполнения нацпроектов в Псковской области превысил 46%

Уровень исполнения национальных проектов в Псковской области составляет более 46%. Об этом сообщила начальник управления проектной деятельности правительства региона Ольга Татаринова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и вице-губернатором Нинель Салагаевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На рабочей встрече с губернатором и вице-губернатором обсуждались итоги работы органов исполнительной власти и муниципальных команд по реализации президентских национальных проектов во 2-м квартале 2024 года.

«Этому направлению работы мы уделяем особое внимание, поскольку оно представляет серьезные возможности для развития региона. Из года в год мы улучшали свои показатели. Сегодня по ряду объектов есть вопросы», — отметил Михаил Ведерников.

Ольга Татаринова проинформировала, что в настоящее время уровень исполнения нацпроектов составляет более 46%. По ее словам, есть направления, по которым работа ведется четко. Например, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом направлении регион традиционно показывает хороший результат и раньше всех выполняет все показатели», — обратил внимание Михаил Ведерников. Ольга Татаринова добавила, что в текущем периоде прошлогодних показателей по этому нацпроекту удалось достичь раньше. В числе лидеров также нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

По некоторым направлениям полностью завершена работа по заключению договоров на осуществление работ и закупку оборудования. Речь идет о нацпроектах «Экология» и «Беспилотные авиационные системы».

Следующим вопросом обсуждался рейтинг эффективности муниципальных образований по исполнению национальных проектов. Ольга Татаринова особенно отметила Усвятский муниципальный округ, в котором вовремя завершены работы по благоустройству общественной территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и соблюдаются другие критерии работы по реализации нацпроектов.

Кроме того, учтены замечания по работе в рамках нацпроектов командой Великолукского района. А опыт брендирования жилого многоквартирного дома, построенного по нацпроекту в деревне Переслегино, — включен в число лучших практик на федеральном уровне. «Нас ставят в пример», — прокомментировала начальник управления.

В продолжение встречи Михаил Ведерников, Нинель Салагаева и Ольга Татаринова обсудили реализацию наиболее сложных проектов, а также работу муниципалитетов в единой информационной системе государственных закупок.