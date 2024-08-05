Общество

Почти 90 псковичей решили поучаствовать во всероссийском проекте «Флагманы образования

На участие в проекте «Флагманы образования» зарегистрировались 87 представителей Псковской области. Из них 59% - педагоги, 13% - студенты и 28% - управленцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В конкурсе принимают участие наиболее мотивированные управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. В этом году на участие в проекте поступило 88 тысяч заявок со всей России.

«Ценно, что ежегодно десятки тысяч человек из всех 89 регионов России чувствуют потребность в профессиональном и карьерном развитии и становятся частью сообщества "Флагманы образования“. В орбите проекта за четыре сезона свыше 318 тысяч участников — это управленцы в сфере образования, учителя и студенты. Самое большое количество заявок в этом году поступило от педагогов — 57%. Студенты составляют — 28% от числа регистраций, управленцы — 15% соответственно. Финалисты и победители прошлых сезонов проекта вошли в кадровый резерв всех уровней системы образования и получают новые назначения, как доказавшие свою экспертность профессионалы», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Проект «Флагманы образования» включает линейку возможностей и сервисов для профессионального развития управленцев, педагогов и студентов. Среди них «Флагманские школы» — очный проектно-образовательный интенсив для профессионального развития и поддержки перспективных региональных и муниципальных управленческих команд. «Созвездие флагманов образования» — профессиональное сообщество, объединяющее 296 победителей и финалистов конкурса «Флагманы образования» среди управленцев в сфере образования и педагогов, созданное для продвижения экспертного потенциала его участников. «Образовательный марафон» — серия просветительских мероприятий, нацеленных на выявление профессиональных дефицитов, развитие компетенций и знаний участников по четырем направлениям: лидерство и командообразование, государственная образовательная политика, гибкие навыки, студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании. В 2024 году уже проведены более 60 мероприятий.

Одним из ключевых мероприятий проекта «Флагманы образования» является одноименный профессиональный конкурс, нацеленный на карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Первый этап конкурса стартовал 2 августа — это дистанционная комплексная оценка уровня надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Он будет доступен по 11 августа. По итогам оценки будут сформированы рейтинги полуфиналистов среди управленцев и педагогов в каждом субъекте Российской Федерации, а студенты выйдут сразу в финал, который состоится в октябре.

Для управленцев и педагогов региональные полуфиналы пройдут в очной форме в октябре. Уровень профессиональных знаний и универсальных компетенции эксперты оценят у участников за счет индивидуальных и групповых конкурсных заданий. В финал конкурса выйдет не более трех победителей полуфинала в каждом регионе. Сам финал состоится в ноябре. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях и войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.