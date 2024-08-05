Общество

Обелиск памяти погибших жителей колхоза «Россия» благоустроили члены ТОСа в Островском районе

Обелиск памяти погибших жителей колхоза «Россия» благоустроили члены ТОСа «Борок» под руководством председателя Светланы Кунинской в деревне Подмогилье Островского района. Об этом глава района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Представители ТОС «Борок» получили подарочный сертификат номиналом в 20 000 рублей на благоустройство своих территорий на ежегодной торжественной церемонии «Итоги года-2023». В ходе обсуждения члены ТОСа приняли решение о благоустройстве территории около обелиска памяти погибших жителей колхоза «Россия», установленном в деревне Подмогилье. На выделенную сумму они купили семь туй и четыре гортензии, которые высадили по периметру памятника.

«Большое уважение нашим ТОСовцам за их работу!» - заключил глава Островского района.