Общество

Как избежать драки на свадьбе, рассказала эксперт

Большое скопление людей, алкоголь и атмосфера безмятежного веселья часто оборачиваются печальными последствиями в виде споров, крупных ссор и драк на празднике, в частности на свадьбе. Как минимизировать количество негативных моментов во время торжества, рассказала эксперт в организации праздников и основатель агентства Levent agency Анастасия Левитина.

Анастасия Левитина предлагает свести список гостей к минимуму и пригласить самых близких и важных для виновников торжества людей, которые хорошо друг друга знают и вряд ли будут провоцировать конфликты. Эксперт утверждает, что камерные свадьбы сегодня пользуются большей популярностью, чем пышные гуляния на большое количество гостей, ведь такие торжества проходят более спокойно, душевно и атмосферно, пишет RuNews24.ru.

Если в списке приглашенных есть гости, которые склонны к конфликтам, нужно постараться не сажать их рядом друг с другом, а также постараться заранее предупредить их о необходимости вести себя уважительно.

Также стоит ограничить потребление алкоголя. «Алкоголь затуманивает разум и часто становится причиной конфликтов, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы гости не перебрали со спиртным. Если исключить алкоголь на банкете полностью не получается, то можно ограничить количество спиртного, предлагаемого гостям, или установить "барную карту" с фиксированным количеством напитков на человека», — говорит эксперт.

Анастасия Левитина уверена, что если гости будут заняты интересной программой, у них будет меньше шансов заскучать, выпить лишнего, начать спорить и ссориться. Регулировать атмосферу праздника должен хороший ведущий. Грамотный ведущий способен разрядить обстановку, шутить, увлечь гостей и не допустить возникновения конфликтных ситуаций, он должен управлять настроением вечера, не давать гостям скучать и подстраиваться под ход событий. Различные конкурсы, игры, танцевальная программа и фотозона скрасят вечер и помогут избежать возникновения споров и ссор.

Помимо этого, эксперт рекомендует обезопасить вечер с помощью охраны. Если в локации, где будет проходить торжество, не предусмотрен патруль, то обязательно нужно позаботиться о том, чтобы включить услуги охраны в смету свадебных расходов. Анастасия Левитина подчеркивает, что это могут быть неприметные люди в обычной одежде, которые сольются с общей массой гостей, чтобы никого не смущать, однако в случае возникновения конфликтной ситуации они будут гарантией безопасности на мероприятии.

В случае, если конфликт все-таки возник, у организаторов праздника должен быть план действий. «Например, вы можете попросить друга или родственника, который хорошо знает гостей, поговорить с ними и уладить конфликт или вызвать такси до дома зачинщику и вежливо попросить покинуть вечер», — отметила спикер.