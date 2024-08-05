Общество

ТОС формирует новые аллеи на улице Бульвар в городе Дно

Реализация проекта территориального общественного самоуправления «Время перемен» началась на улице Бульвар в городе Дно. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

Первый этап предполагает спил аварийных деревьев и формирование новых аллей в соответствии с исторической особенностью объекта. Далее на этой территории будут высажены молодые деревья и кустарники.

Михаил Шауркин отметил, что в период разработки проекта обращалось особое внимание на историческую составляющую этого места: какой была улица Бульвар в начале ХХ века, каковы особенности этой общественной территории.