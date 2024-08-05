Общество

Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа

Фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября переходит на новый режим работы с 12 августа. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Режим работы:

Вт-Пт с 11:00 по 19:00 фонтан работает без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до отключения фонтана в 21:00.

Сб-Вс с 11:00 по 19:00 фонтан работает без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до 21:00. В 21:00 запускается свето-музыкальное представление, далее в 21:45 запускается лазерное видеошоу. Завершается работа фонтана в 22:00.

Музыкальное сопровождение состоит из:

15 треков, суммарной продолжительностью 45-50 минут;

2 лазерных ролика по 3-3,5 минуты;

1 видеоролик про город на 2-2,5 минуты.

«Ждем псковичей и гостей города на свето-музыкальное представление, которое обязательно удивит вас! Что может быть лучше отдыха у фонтана в теплый летний вечер», – отметил глава города.