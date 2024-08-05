Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
«Чистая вода» в Псковской области
карта отдыха и туризма
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Господин Рейтингомер
обзор
урок этикета в общественной бане
новый взгляд на бизнес
Другой век псковских аграриев
Без срока давности
«Банщикам» закон не писан?
Жизненно важный онлайн
гранты для фермеров
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Общество 05.08.2024 17:000 Количество разводов в Псковской области превышает число свадеб 08.08.2024 16:000 Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроется в детской областной больнице в Пскове 08.08.2024 15:510 Опрос ПЛН-ТВ: занимаются ли псковичи самолечением? 08.08.2024 15:430 Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа 08.08.2024 14:590 Выплаты на школьную форму нуждающиеся многодетные семьи в Псковской области получат к 15 августа  08.08.2024 14:530 Спрос на смартфоны в золотом цвете вырос в Пскове – аналитики
 
 
 
Самое популярное 02.08.2024 14:3710 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 03.08.2024 21:430 Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО 06.08.2024 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа

08.08.2024 15:43|ПсковКомментариев: 0

Фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября переходит на новый режим работы с 12 августа. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Режим работы:

  • Вт-Пт с 11:00 по 19:00 фонтан работает без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до отключения фонтана в 21:00.
  • Сб-Вс с 11:00 по 19:00 фонтан работает без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до 21:00. В 21:00 запускается свето-музыкальное представление, далее в 21:45 запускается лазерное видеошоу. Завершается работа фонтана в 22:00.

Музыкальное сопровождение состоит из:

  • 15 треков, суммарной продолжительностью 45-50 минут;
  • 2 лазерных ролика по 3-3,5 минуты;
  • 1 видеоролик про город на 2-2,5 минуты.

«Ждем псковичей и гостей города на свето-музыкальное представление, которое обязательно удивит вас! Что может быть лучше отдыха у фонтана в теплый летний вечер», – отметил глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 130 человек
08.08.2024, 16:000 Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроется в детской областной больнице в Пскове 08.08.2024, 15:510 Опрос ПЛН-ТВ: занимаются ли псковичи самолечением? 08.08.2024, 15:430 Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа 08.08.2024, 15:390 Дизайн-код для ларьков готовятся принять в Пскове
08.08.2024, 15:270 Старинный дом купца Трофимова собираются отремонтировать в Гдове 08.08.2024, 15:180 Три новых артиста пополнили труппу Великолукского драмтеатра 08.08.2024, 15:090 Памятник культовой игре «Тетрис» установят в Москве 08.08.2024, 15:020 Три человека погибли в ДТП на трассе «Псков» в Гатчинском районе
08.08.2024, 14:590 Выплаты на школьную форму нуждающиеся многодетные семьи в Псковской области получат к 15 августа  08.08.2024, 14:530 Спрос на смартфоны в золотом цвете вырос в Пскове – аналитики 08.08.2024, 14:450 Почти в два раза могут поднять цены на аренду для размещения ларьков в Пскове 08.08.2024, 14:361 «Дневной дозор»: почему россиянам американские выборы интереснее отечественных?
08.08.2024, 14:280 Метеорный поток запечатлел астрофотограф в Изборске. ФОТО 08.08.2024, 14:171 Арбитражный управляющий «Евро-Керамики» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Панченко и Николая Рассадина 08.08.2024, 14:110 Историями псковских предприятий предлагают поделиться представителям трудовых династий 08.08.2024, 14:030 С какими проблемами сталкиваются псковские предприниматели, рассказал бизнес-омбудсмен
08.08.2024, 13:590 Капремонт проведут в филиале Псковской облветлаборатории в Великих Луках 08.08.2024, 13:450 Страдающего деменцией пожилого великолучанина нашли живым 08.08.2024, 13:360 Аркадий Мурылев: Состояние бизнеса в Псковской области улучшается 08.08.2024, 13:271 Молодёжь в дефиците
08.08.2024, 13:160 Каждый четвертый пскович ничего не знает о цифровом рубле — опрос 08.08.2024, 13:060 Четыре автомобиля повредил пьяный водитель в Пскове. ФОТО 08.08.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: деградация политического класса? 08.08.2024, 13:020 Злоумышленники обманули пожилых великолучанок и завладели их деньгами
08.08.2024, 12:561 Сотрудница великолукского СИЗО повредила связки на работе 08.08.2024, 12:530 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар» 08.08.2024, 12:490 «Никогда не видел подобного»: вилохвоста букового обнаружили в псковских лесах 08.08.2024, 12:410 Администрация Пскова заказала снос свыше 35 аварийных домов
08.08.2024, 12:330 Почти пять тысяч боровиков собрали грибники в лесах по трассе Псков - Гдов 08.08.2024, 12:240 В связи с отключением серверов YouTube происходит сбой в видеотрансляциях с эфиров радио «ПЛН FM» 08.08.2024, 12:111 Число нуждающихся в льготных лекарствах пациентов с онкологией растет в Псковской области  08.08.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» о защите прав псковских предпринимателей
08.08.2024, 12:020 Житель Псковской области осужден на 9 лет за попытку диверсии 08.08.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 августа 08.08.2024, 11:540 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 9 августа 08.08.2024, 11:441 Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах
08.08.2024, 11:380 «Три мудреца»: Деградация политического класса? 08.08.2024, 11:280 Страдающий деменцией пожилой мужчина в вельветовых брюках пропал в Великих Луках 08.08.2024, 11:190 Новые для России клещевые паразиты вызывают у псковичей сыпь и пятна 08.08.2024, 11:110 ТОС в Пыталово обновил лестницу и подходы к сараям жильцов
08.08.2024, 11:020 «Эхономика»: Аркадий Мурылев о защите прав псковских предпринимателей 08.08.2024, 10:550 Школьники в Пскове войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения — Геннадий Иойлев 08.08.2024, 10:460 «Рыба - качественная»: Роспотребнадзор отчитался о проверках морепродуктов на полках псковских магазинов  08.08.2024, 10:370 «Вам позвонят!»: как мошенники обманывают псковичей
08.08.2024, 10:260 «Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках. ВИДЕО 08.08.2024, 10:150 Яблочный турнир и фолк-коллективы ждут псковичей на первой ярмарке «Лешуга» 08.08.2024, 10:060 Всемирный день кошек отмечают 8 августа 08.08.2024, 09:580 Житель Псковской области лишился свободы из-за отказа выполнять общественно полезные работы
08.08.2024, 09:490 Рассрочку предлагают сделать бесплатной 08.08.2024, 09:400 Жилой дом горел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования 08.08.2024, 09:300 Свыше 30% работающих псковичей гуляют в обеденное время — опрос 08.08.2024, 09:151 Российские школьницы научатся обороне в рамках заменившего ОБЖ предмета
08.08.2024, 09:000 Проверять и уничтожать подозрительные посылки разрешат транспортным компаниям 08.08.2024, 08:402 Дворники и учителя получают самые низкие зарплаты в России 08.08.2024, 08:200 О самых частых проблемах со зрением рассказал детский офтальмолог 08.08.2024, 08:000 Ремонт в Родинской средней школе завершат к новому учебному году
08.08.2024, 07:400 80% загородных домов строятся с использованием ипотеки 08.08.2024, 07:201 Мошенники крадут личные данные россиян при помощи «ускорителей» YouTube 08.08.2024, 07:000 Росстат назвал продукты, которые подешевели в России за неделю 07.08.2024, 22:390 Срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска стартовал в Псковской области
07.08.2024, 22:000 Как избежать драки на свадьбе, рассказала эксперт 07.08.2024, 21:400 Карьеры по добыче песка и ивы выявили на сельхозземлях в Новоржевском округе 07.08.2024, 21:361 Инфляция в России с 30 июля по 5 августа оказалась нулевой 07.08.2024, 21:360 Три пассажирки пострадали при наезде автомобиля на дерево в Пустошкинском районе
07.08.2024, 21:200 Скорость движения ограничат 8 августа на участке трассы Р-23 в Ленобласти 07.08.2024, 21:140 Движение транспорта по проспекту Энтузиастов ограничат в Пскове 07.08.2024, 21:000 Возможность пересдать ЕГЭ должна сохраниться в 2025 году, заявили в Совфеде 07.08.2024, 20:530 Умер актер из фильма «Тихий Дон» Крашенинников
07.08.2024, 20:400 Автограф-сессию с самбистом проведут в Пскове на закрытии марафона «Сила России» 07.08.2024, 20:200 Каждый второй родитель в Пскове считает, что подростки должны подрабатывать — опрос  07.08.2024, 20:160 Густой туман опустится на Псковскую область 8 августа 07.08.2024, 20:000 Социальный вклад для малоимущих хотят увеличить
07.08.2024, 19:400 Футболисты «Луки-Энергия» 10 августа встретятся с командой «Енисей-2» на стадионе «Экспресс» 07.08.2024, 19:280 Умер бывший ведущий телеигры «Форт Боярд» 07.08.2024, 19:200 Второй выпуск тревел-шоу Псковского музея выйдет 8 августа 07.08.2024, 19:000 Праздничное семейное мероприятие «Спасибо за всё» пройдет в Пскове 14 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru