Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове переходит на новый режим работы с 12 августа

Фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября переходит на новый режим работы с 12 августа. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Режим работы:
- Вт-Пт с 11:00 по 19:00 фонтан работает без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до отключения фонтана в 21:00.
- Сб-Вс с 11:00 по 19:00 фонтан работает без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до 21:00. В 21:00 запускается свето-музыкальное представление, далее в 21:45 запускается лазерное видеошоу. Завершается работа фонтана в 22:00.
Музыкальное сопровождение состоит из:
- 15 треков, суммарной продолжительностью 45-50 минут;
- 2 лазерных ролика по 3-3,5 минуты;
- 1 видеоролик про город на 2-2,5 минуты.
«Ждем псковичей и гостей города на свето-музыкальное представление, которое обязательно удивит вас! Что может быть лучше отдыха у фонтана в теплый летний вечер», – отметил глава города.