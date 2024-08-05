Общество

Первокурсники-курсанты узнали о деятельности совета учащихся

Состоялась встреча врио заместителя начальника Псковского филиала университета по учебной и научной деятельности Романа Иванякова с курсантами набора 2024 года, находящимися на загородной учебной базе образовательной организации, где у них в течение августа проходит профессиональная подготовка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Роман Иваняков рассказал первокурсникам, что курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России – постоянные участники научных мероприятий, в том числе федерального уровня, а также организаторы многих мероприятий, проводимых на территории вуза и за его пределами. Это – волонтерская и поисковая работа, мероприятия по развитию творческих способностей. В образовательной организации с этой целью создан и активно действует совет учащихся.

Научный сотрудник филиала, курирующая деятельность совета учащихся, Ольга Григорьева, которая также приняла участие во встрече первокурсниками, отметила, что руководство и сотрудники образовательной организации в своей работе исходят из принципа: не бывает неталантливых людей.

«Совет учащихся, который на сегодняшний день насчитывает более 40 человек, дает возможность курсантам применить свои творческие способности на практике, развить и приумножить в различных направлениях деятельности – научном, спортивном, интеллектуально-творческом, а также волонтерской деятельности», – сказала она.

«Надеемся, что в будущем вы станете не только отличными специалистами в своей профессии, но и настоящими гражданами Российской Федерации, хорошо знающими и понимающими страну, готовыми верно служить Отчизне, а сейчас, при обучении в образовательной организации, приглашаем вас принять активное участие в общественной жизни Псковского филиала Университета ФСИН России», – сказал в завершение встречи с первокурсниками Роман Иваняков.