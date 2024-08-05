Общество

Псковским заключенным рассказали куда они смогут устроиться после освобождения

Следственный изолятор № 1 посетили представители Кадрового центра города Пскова. Начальник Алексей Васильев и его заместитель Татьяна Зиновьева ознакомили осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию с порядком и возможностями трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Встреча состоялась по инициативе сотрудников воспитательной службы учреждения и направлена на оказание консультативной помощи отбывающим наказание. В ходе беседы приглашенные специалисты рассказали о правилах поиска работы, порядке составления резюме и наиболее востребованных на рынке труда специальностях. Затронули тему профориентации и существующих программ профессиональной подготовки и обучения.

«Состоявшееся мероприятие – часть комплекса, реализуемого учреждением в соответствии с Федеральным законом «О пробации в Российской Федерации». Осужденным, на которых распространяется действие пенитенциарной пробации, предоставляется возможность встреч со специалистами различных направлений. Этот вид пробации направлен на социальную, психологическую помощь осужденным и является составляющей воспитательной работы», - отметил заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Вадим Шатый.