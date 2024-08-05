Общество

Сквер на Екатерининской площади благоустроили по нацпроекту в Новоржеве

В Новоржевском муниципальном округе реализован проект благоустройства общественной территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Приведено в нормативное состояние пространство в центре города Новоржева — сквер на Екатерининской площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии газеты Новоржевского муниципального округа «Земля новоржевская

Сквер стал победителем рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства в 2023 году.

В общественном месте проведен целый комплекс работ по благоустройству: по периметру площадки монтировано ограждение, на дорожках уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и урны, организовано уличное освещение, на зеленой зоне высажены туи.

Как сообщили в Администрации Новоржевского муниципального округа, в связи с образовавшейся экономией финансовых средств в ходе реализации проекта в сквере проведено дополнительное благоустройство. Подрядная организация выполнила подсыпку и выравнивание территории плодородным слоем земли, посев газонов и установку дополнительных вазонов с цветами.

Раньше это место было запущенным и непривлекательным. Сейчас территория заметно преобразилась, сюда хочется приходить, отмечают жители города. В свою очередь, руководство муниципального образования призывает местное население бережно относиться к обновленной инфраструктуре города.

Отметим, благоустройство Екатерининской площади продолжится и в следующем году. Вторая очередь проекта стала победителем народного голосования в рамках программы «ФКГС» в 2024 году.

В прошлом году в рамках масштабного проекта благоустроено более 40 территорий в Псковской области. Регион участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Отметим, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению Президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.