Общество

Поисковые отряды подняли останки восьми бойцов в Локнянском округе

Поисковые отряды «Томич» и «Тихие зори» подняли останки восьми воинов Красной армии в Локнянском окргуе. Об этом глава округа Иван Белугин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

Глава района принял участие в торжественном захоронении воинов. Он отметил, что поисковики помогают не только сохранить историю, но и отдать дань уважения павшим. Иван Белугин рассказал, что сам занимается поисковыми работами со школы.

«Я помню то чувство трепета и глубокого уважения, когда удавалось "поднять" очередного воина. Такие же чувства испытывал и сегодня, на церемонии перезахоронения останков советских солдат, погибших защищая Локнянскую землю. Поисковый отряд "Томич" поднял шесть бойцов, а отряд "Тихие зори" двух воинов. Низкий поклон нашим поисковикам и их важному труду.», – подчеркнул глава района.

Бойцы обрели покой на Братском захоронении воинов Советской армии в Иваньково. После церемонии участники отправились в деревню Чернушки и почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова.

«Вечная память и вечная слава погибшим защитникам Отечества! Почёт и уважение ныне живущим!», – заключил Иван Белугин.