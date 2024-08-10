Общество

День белого гриба отмечают 11 августа

11 августа отмечается праздник, посвященный одному из самых популярных и ценных видов съедобных грибов, – День белого гриба. В первую очередь он известен среди любителей «тихой охоты» и грибных гастрономических блюд.

Фото: Оксана Тиковенко / «ВКонтакте»

Белый гриб – настоящий царь грибов. Он произрастает по всей европейской лесной зоне, в тайге, на Кавказе, хорошо адаптирован к любым видам почв, исключая торфянистые. Считается, что самые вкусные белые грибы растут в елово-берёзовых лесах, а собранные в сосняках не имеют сильного аромата и отличаются более рыхлой мякотью.

Кстати, этот трубчатый гриб из семейства болетовых, рода боровиков известен и под другими названиями – боровик, глухарь, бабка, желтяк, медвежник, пан и др. От многих других грибов белый отличается своими крупными размерами, а его вкус и питательность позволяют готовить из него разнообразные блюда, а также делать заготовки, пишет Сalend.ru.

Причем известен этот боровик с давних времен. В Древнем Риме были болетарии («болетус» – латинское название белого гриба) – специальные заведения для знатных женщин, где гриб применяли в косметических целях – делали маски для выравнивания и отбеливания кожи. А само название «Белый» он получил, по одной из версий, за то, что в разрезе оставался белым, в отличии от других съедобных «черных» грибов.