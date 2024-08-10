Общество

Как помочь бездомным животным без существенных финансовых затрат, объяснила зоозащитник

Помощь бездомным животным зачастую требует определенных финансовых издержек. Но есть несколько способов улучшить их положение, не тратя на это личные средства. Самый простой вариант – распространение информации в социальных сетях, рассказала директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

«В первую очередь можно помогать приютам для бездомных животных распространять информацию в социальных сетях. У каждого приюта есть страница в интернете, где он рассказывает о своей деятельности и питомцах. Таким образом можно привлечь новых людей, которые поддержат приют либо возьмут животное к себе домой. Часто приюты проводят выставки, чтобы пристраивать животных. Можно записаться на них волонтером и помогать в организации мероприятий», – посоветовала Светлана Сафонова.

Кроме того, можно помогать приютам, бесплатно занимаясь для них профессиональной деятельностью, продолжила она, пишет радио Sputnik.

«Например, волонтеры-фотографы приезжают фотографировать и создавать картотеку животных, которые ищут дом. Либо делают репортажи о мероприятиях, рассказывают общественности, как работает приют. Можно быть волонтером-дизайнером. Очень часто приюты готовят тематические листовки по разным поводам и можно помогать им делать рекламную продукцию. В качестве волонтера-водителя можно доставлять корм, отвозить животных в новые семьи или в клиники», – порекомендовала Светлана Сафонова.

Еще один способ – это непосредственная забота о собаках и кошках, временно находящихся в приюте, продолжила зоозащитница.

«Можно убирать вольеры, помогать вычесывать животных, обрабатывать от блох и клещей, потому что с большим количеством питомцев сотрудники не всегда успевают вовремя всё сделать. Также гулять и общаться с животными – это очень важно, потому что собакам и кошкам необходима социализация, постоянный контакт с человеком для того, чтобы быстрее найти себе дом. Для них каждый посетитель, который с ними пообщался, погулял, приласкал, – это большой праздник», – отметила Светлана Сафонова.