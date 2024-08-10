Общество

Десять альпак прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

Ветеринарный контроль при перевозке десяти альпак провели в Псковской области. Животные перевозились из Латвии в Кабардино-Балкарскую Республику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль десяти альпак, в ходе которого было установлено, что животные полностью здоровы и перевозятся с соблюдением всех условий и режима транспортировки.

Альпаки прошли все лабораторные исследования, которые необходимы для их ввоза на таможенную территорию ЕЭАС, поэтому после завершения ветеринарного контроля они отправились в адрес получателя.