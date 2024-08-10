Общество

На Солнце произошла мощная вспышка, направленная на Землю

Вспышка максимального уровня мощности зафиксирована на Солнце, центр взрыва находится на линии в направлении Земли, сообщили в среду в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Центр взрыва (...) находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», - говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Ученые отметили, что факт выброса массы пока не подтвержден.

«Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора», - говорится в сообщении.

По данным Института прикладной геофизики имени Федорова, вспышка X1.1 продолжительностью 58 минут была зарегистрирована 14 августа в 09:40 мск. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, пишет «Интерфакс».

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.