Общество

Школьница из Пскова отправилась наблюдать запуск ракеты с космодрома Байконур

Ученица гимназии №29 города Пскова Анна Хомякова приехала в Казахстан на запуск космической ракеты с космодрома Байконур. Школьница выиграла в проекте «Космическая экспедиция Первых», организованном Движением Первых совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители ребенка.

Запуск космической ракеты будет проходить уже завтра, 15 августа.

Проект «Космическая экспедиция Первых» стартовал 12 апреля и посвящен 63-летию полета Юрия Гагарина в космос. В результате конкурсных испытаний 89 представителей из каждого региона России отправятся на космодром и своими глазами увидят запуск настоящей ракеты.