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Общество

Алексей Форш о ремонте Красноармейской набережной, ТОСах и работе в пятом округе

15.08.2024 18:21|ПсковКомментариев: 0

О работе в пятом округе, ремонтных работах на Красноармейской набережной и Центре председателей многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений рассказал депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

 

Специфика пятого округа

- Чем вы занимаетесь сейчас как депутат?

- Все работы запланированные. Будет благоустройство территории, работа на округах, все планируются гораздо заранее. То есть все процессы уже запущены, по сути, остается только их контролировать.

- После того, как ваша коллега Наталья Мельникова вернулась работать в Псковское областное Собрание депутатов, вас закрепили за территорией округа №5. Какие вопросы граждан приходится решать?

- Да, на меня возложены обязанности по кураторству. Каждый округ сложный. Часть земель на нашем округе - земли военведа. Это и создает в некоторых вопросах проблемы. Особенно по благоустройству, потому как бюджеты несопоставимы. Невозможно на землях военведа планировать какие-то работы. Недавно обращался человек по вопросу обустройства проезда, вернее, как он сказал: «Уже давно идущая идея в плане асфальтирования, но, похоже, нам ее никогда не дождаться. Можно ли все-таки хотя бы засыпать? Потому как это единственный проезд». Я обратился в управление городского хозяйства, отправил запрос, ждем решения. 

- Как управляющие компании работают на территории?

- На самом деле, управляющая компания очень замечательная. Я буквально сейчас вернулся с совещания управляющих компаний, разговаривал как раз с Вадимом Федосеевым - это управляющий компании «Союз». У них пока все под контролем. Стараются. Очень воодушевлены идеей создания ТОС. У нас, кстати, на комитете зарегистрировали около 12 ТОСов. 

- У нас и большое количество средств выделяется на ТОСы, многие муниципалитеты о таком только мечтают.

- Опять же, почему? Потому что видно воочию, что происходит, что можно сделать за эти деньги.

- Удивительно, что «управляйка» воодушевлена ТОСами.

- А они поняли, что за счет этого инструмента можно благоустроить территорию не своими средствами. 

- На территории округа №5 проживают преимущественно семьи военнослужащих. В настоящее время, полагаю, вы показываете помощь семьям участников СВО. Наверняка есть обращения от них в ваш адрес? 

- Скажу честно, не было. Потому что, я думаю, на сегодняшний день у нас очень хорошо работает госфонд «Защитники Отечества» по работе с семьями СВО и именно с участниками СВО. Я думаю, что все вопросы они им помогают решить. Ко мне не обращались.

- А если ли особая специфика, особый дух в округе? Вы человек, который работаете с гражданами со всей территории города. Соответственно, есть ли разница: дух пятого округа или люди другого округа, военная история чувствуется?

- Для меня - нет. Я, наверное, не чувствую. Для меня в принципе любой вопрос будет так же прорабатывается, как для людей, граждан города, так и для граждан, которые, например, либо семьи участников СВО, либо сами участники СВО. Мы также будем стараться решать вопрос.

- Какие самые большие трудности в работе депутата на этой территории? Вы бы отметили то, что там земли военведа?

- Скорее всего да, потому что там, где земли не военведа, вопросы решаются в обычном порядке. Там, где земли военведа, чуть сложнее. Потому что целевым порядком город не может расходовать средства на эти земли. За это могут быть соответствующие санкции.

Красноармейская набережная

- Как поживает проект, который сейчас реализуется, так называемая Красноармейская набережная? 

- Семимильными шагами. Жители, на самом деле, очень рады, что этот проект наконец-то будет доделан. И, наконец, идет к завершающей стадии.

- А есть жалобы, там же проезжая часть раскопана? 

- Нет, все с пониманием относятся. Они понимают, как это положительно скажется на их жизни. Там ведь раньше местами было тяжело проехать даже на внедорожнике. 

- Там необходима ливневая канализация, коммуникации, дороги?

- Оно уже сейчас есть. Там же вырывалось на метров 4-5 вниз, закладывалось все новое, там все сделано «с нуля». Это еще не все, там еще остается часть дорог, которые нужно реконструировать. 

- Коллеге, который придет на пятый округ, что вы можете порекомендовать, посоветовать?

- Засучить рукава. Потому что раньше, когда у меня спрашивали, каково быть депутатом, предполагали, наверное, что хорошо. Я говорил: налет романтики испарился буквально в первый месяц. Поэтому здесь с головой придется окунуться. Проблем много. Жители все-таки требовательные. 

Центр председателей МКД и ТОС

- Вы являетесь постоянным участником заседания Центра председателей многоквартирных домов и ТОС в Пскове. Какими вопросами центр занимается в летний период? Или у вас каникулы? Как проходят встречи? Где они проходят?

Где-то, наверное, с марта месяца мы ушли на «дистанционку», мы информируем и транслируем все через наши ресурсы «ВКонтакте». Плюс есть у нас ресурс в Telegram. На сегодняшний день помогаем именно по созданию ТОС: передача документов на регистрацию, консультации. Центр не прекратил работу, работает и будет работать, потому что является хорошей площадкой для общения, передачи информации.

- А транслируете ли вы опыт Григория Строненкова (депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу №12 - ред.) на заседании центра? У него же все завязано и «управляйках», и ТОСы, и жильцы. 

- Мы говорим об этом, мы даже больше опираемся. Мы вдохновляемся тем, что это работает. Ты в это веришь по одной простой причине: это работает буквально в километре от тебя. То есть это работает, это может жить. Мы транслируем, показываем и приглашаем председателей ТОС для показания той практики, что она работает.

- Какие основные задачи решают участники центра?

- Изначально центр является дискуссионной и информационной площадкой. Поэтому на сегодняшний день мы такой же площадкой и остаемся. Перед тем, как начать очередную встречу, мы спрашиваем блоки вопросов. Приглашаем спикеров. 

- А спикеры, кто эти люди? 

- У нас постоянные представители - это государственная жилищная инспекция - Алексей Леонидович Крюков. Спасибо ему огромное отдельно за то, что он постоянный представитель. Приглашаем органы власти, управление городского хозяйства.

- Какие проблемы вам удалось решить за время существования центра? 

- Первое - это, конечно же, вопросы о ТОСах. Мы же всегда, по всем вопросам даем алгоритмы, как людям действовать для решения того или иного вопроса.

- Представим себе гипотетически ситуацию: раз, и центр перестал работать. К каким последствиям это могло бы привести, на ваш взгляд?

- Сложнее станет, не понятно станет, куда идти. Потому что мы, даже если не можем дать компетентный ответ, то подскажем, куда обратиться. Я могу позвонить и сказать специалистам, чтобы они оперативно помогли человеку.

- Те ТОСы, которые приносят документы о регистрации, это действительно разные по территориям, по количеству?

- Абсолютно разные. Каждый рассчитывает на свои силы, исходя из ситуации. Он же видит на месте и понимает, собрать ему собрание дома или не собрать. Если у людей есть энергия, чтобы собрать два дома, то можем только пожелать им терпения, сил, чтобы у них все получилось.

- Какие вопросы задают граждане на личном приеме у вас?

У меня общие, больше даже касающиеся юридического характера, поскольку я юрист, то в основном касающиеся правовых основ. 

Любовь Кузнецова 

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Форш Алексей Геннадьевич Депутат Псковской городской Думы по единому округу
Теги: #депутат #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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