Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: «чернуха» на выборах и сокращение выдач ипотеки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

За месяц объемы выданной банка в России ипотеки упали в 3 раза.

Запрет мобильных в школе: тема вновь озвучена на федеральном уровне.

За первое полугодие этого года в рамках социальной догазификации выполнено столько же подключений домовладений, сколько за весь предыдущий год.

«Лешуга», «Музыка на воде» и фестиваль памяти Виктора Цоя – выходные вновь были насыщенные.

Изменилось ли с годами количество «чернухи» и «фейков» на избирательных кампаниях в регионе?

В политическом блоке к ведущим традиционно присоединится главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.