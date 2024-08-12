Общество

Депутат областного Собрания будет замещать директора школы в Куньинском районе

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, председатель Совета Куньинского райпо Олег Савельев будет исполнять полномочия директора Жижицкой средней школы. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Олега Лебедева ВКонтакте

Такое кадровое решение связано с выходом на больничный директора школы Елены Ивановой. Лечение может занять длительное время.

«Знаю Олега Дмитриевича как грамотного и опытного управленца, человека инициативного, с активной жизненной позицией, патриота своей малой родины. Уверен, что его высокие человеческие качества помогут ему быстро найти общий язык и обрести полное взаимопонимание с коллегами», – отметил Олег Лебедев.

Глава района уже представил новое начальство педагогическому коллективу школы.