Общество

Ярмарка трудоустройства пройдет в Пскове 22 августа

В кадровом центре «Работа России» 22 августа состоится ярмарка трудоустройства, на которой будет предложено более 260 вакансий по различным направлениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками ярмарки станут крупные работодатели региона, в том числе, структуры ОАО «РЖД» и предприятия оборонно-промышленного комплекса. В частности, на мероприятии будет присутствовать представитель ПАО «АВАР»: сейчас у завода открыто 78 вакансий, причем для значительной части из них зарплата превышает среднюю по региону. Свои предложения представят и такие предприятия как «Псковский завод автоматических телефонных станций», «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники», АО «Плескава» и не только.

На ярмарке трудоустройства соискатели смогут пройти первичное собеседование у представителей организаций, узнать подробности о новом месте работы и получить приглашение на следующий этап собеседования. Для работодателей же это возможность напрямую предложить гражданам свои вакансии и укомплектовать штат.

Мероприятие пройдет в Пскове с 10.00 до 12.00 по адресу: улица Коммунальная, дом №71А.