Общество

На модернизацию детских оздоровительных лагерей Псковской области требуется 155 млн рублей

Модернизации детских оздоровительных лагерей было посвящено совещание, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в понедельник, 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, первый заместитель председателя комитета по финансам Людмила Павлова, а также уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Открывая совещание, глава региона обратил внимание, что детские загородные оздоровительные лагеря в Псковской области пользуются большой популярностью у населения. Только этим летом в них оздоровятся 12,5 тысячи детей. «С сентября по май там были проведены текущие ремонты. Плюс почти 22,5 миллиона рублей мы направили на дополнительные мероприятия, в том числе по обеспечению безопасности пребывания ребят в детских оздоровительных лагерях. Вместе с тем, очевидно, что многие места размещения морально устарели и требуют системной, планомерной модернизации», — отметил губернатор.

Андрей Ермаков согласился, что при имеющейся нагрузке на загородные учреждения отдыха и оздоровления даже с учетом регулярных текущих работ темпы износа инфраструктуры велики. «Потребность в дополнительных финансовых средствах по самым ключевым позициям — капитальный ремонт строений, в том числе медицинских кабинетов, благоустройство территорий и решение вопросов безопасности — составляет 155 млн рублей», — проинформировал председатель комитета и рассказал о профильных федеральных программах, в которых может участвовать Псковская область с учетом софинансирования со стороны региона.

Губернатор поручил проработать возможность организации круглогодичного пребывания детей в ряде учреждений. По его словам, некоторые из них могут стать площадками для проведения образовательных семинаров, в том числе с участием ребят из других регионов.

Наталия Соколова идею поддержала: «У нас в "Звездном", например, есть база для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. Там есть специально подготовленные комнаты. И если развить эту тему, к нам с удовольствием будут приезжать и из других регионов». Уполномоченный по правам ребенка в регионе поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание к этой теме и внесла ряд предложений по модернизации загородных лагерей по итогам мониторинга учреждений и с учетом обращений родителей и общественников.

Выслушав доклады участников совещания, губернатор поручил проработать вопрос расширения финансирования со стороны региона на обновление учреждений детского отдыха и оздоровления.

Всего в течение года в Псковской области планируется оздоровить около 16 тысяч детей. На территории региона работают 17 детских учреждений с круглосуточным пребыванием, из них 12 загородных, 4 палаточных лагеря и 1 санаторно-оздоровительный лагерь. В учреждениях для ребят всех возрастов подготовлена разнообразная программа. Она подразумевает проведение культурных мероприятий, спортивных турниров и других активностей, посвященных, в том числе, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.