Общество

Игорь Иванов: «Горводоканал» делает жизнь горожан комфортнее и безопаснее

Сегодня председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию со дня основания муниципального предприятия «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Сегодня "Горводоканал" отмечает знаменательную дату — 90 лет со дня основания. Это не просто юбилей, а целая эпоха, наполненная трудом, достижениями и заботой о нашем городе», - сказали в облсовпрофе.

«За эти девять десятилетий вы прошли долгий путь, преодолевая трудности и достигая новых высот. Благодаря вашему усердию, профессионализму и преданности делу вы обеспечиваете жителей города качественной водой и надежными услугами. В этот день хочется выразить благодарность каждому сотруднику за вклад в общее дело. Вы — настоящие мастера своего дела, и ваша работа делает жизнь горожан комфортнее и безопаснее», - отмечает лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

В рамках торжественной части председатель Псковского облсовпрофа вручил Благодарственные письма Правительства Псковской области и Подарочные сертификаты в ЛПУ «Санаторий «Хилово» и ЛПУ «Санаторий «Голубые озера», а также вручил Почетную грамоту облсовпрофа сотрудникам предприятия.