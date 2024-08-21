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Общество

«Учитель рождается в школе»: На областном августовском педсовете рассказали о поддержке псковских педагогов

21.08.2024 09:29|ПсковКомментариев: 0

Год педагога и наставника завершен. Но воспитание, образование и наставничество остаются ключевыми направлениями развития нашего общества. Проекты, инициативы и традиции, запущенные в 2023 году, продолжают развиваться.

О мерах поддержки педагогов, привлечении в школы молодых специалистов, решении кадрового вопроса и развитии инфраструктуры сферы образования рассказали на традиционном августовском областном педагогическом совещании, которое состоялось в БКЗ Псковской областной филармонии. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

В пленарном заседании областного педсовета приняли участие представители региональной власти, Псковского областного Собрания депутатов, регионального комитета по образованию, руководители общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагоги, наставники и молодые специалисты.

Не снижать планку

В режиме видеосвязи с приветственным словом к присутствующим обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он поблагодарил педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем учебном году, за «бесценный труд и неравнодушное отношение». «Поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остаётся нашей ключевой задачей и в текущем учебном году. Прошу не снижать взятую планку», - отметил министр.

Министр рассказал о наиболее важных составляющих учебного процесса. В частности, о том, что школы страны начали работать по единым федеральным программам.

«Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебникам истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. Важное нововведение: с 1 сентября 2024 во всех школах страны начинаются изучение новых учебных предметов: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Эти предметы формируют ценностное отношения подрастающего поколения к труду и профессиональной самореализации в своей стране», - сказал он.

Также Сергей Кравцов напомнил, что этот год объявлен президентом Годом семьи, поэтому тематика многих воспитательных мероприятий будет связана с семейными ценностями.

Большой значимый пласт работы - совершенствование образовательной инфраструктуры. Во всех регионах нашей страны строятся новые школы и ремонтируются существующие, открываются «Точки роста», кванториумы, где у ребят зарождается интерес к естественно-научному и инженерно-техническому образованию. «Мы и дальше будем продолжать эту работу. Напомним, что с 2025 года программа капитального ремонта школ распространится и на детские сады и колледжи», - отметил министр.

«В условиях глобальных изменений как никогда важно сохранить и обеспечить развитие суверенной системы образования нашей страны. Достижение этих задач невозможно без вашего участия. Уверен, вместе мы сможем добиться многого», - подчеркнул Сергей Кравцов.

Сколько учеников - столько премий

Успехи псковской системы образования отметил губернатор региона Михаил Ведерников, обращаясь с приветственным словом к присутствующим. «Последние годы для сферы образования Псковской области беспрецедентно результативны. У нас отмечается кратный рост числа победителей и призёров всероссийских олимпиад. Причем, это не случайный результат, а заметная тенденция», - подчеркнул глава региона.

По его словам, два года назад в области был один призёр, в прошлом году - шесть, в этом году - пять призёров и один победитель. Кроме того, в текущем году по результатам ЭГЭ у в регионе 38 стобалльников. Из них 200 баллов впервые получили сразу пять учеников. «Это лучший результат за всё время существования ЕГЭ. По этим показателям мы можем однозначно говорить, что школы Псковской области дают своим ученикам отличную базу и возможность поступить практически в любое высшее учебное заведение нашей страны. Это важнейший результат вашей неравнодушной, системной, профессиональной и ответственной работы. Мы это видим и ценим», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, все меры поддержки, которые были приняты на региональном уровне в Год педагога и наставника, будут сохранены в полном объёме.

«Сверх этого, уже с текущего учебного года педагоги, которые подготовили призёров и победителей всероссийских олимпиад, а также стобалльников по результатам ЕГЭ, начнут получать заслуженную премию - 50 тыс рублей. Причём, это будет не премия за факт наличия победителя. Сколько детишек, сколько учеников подготовите - сколько премий в этом размере и получите», - сообщил он.

Также расширенные меры поддержки, такие, как внедрённый институт наставничества, уже дают свои плоды. «Мы все хорошо знаем, какой дефицит кадров в сфере образования. Но если три года назад к нам в школу приходило всего 40 молодых специалистов, то в прошлом учебном году мы приняли 108 таких специалистов. А в этом - ожиданием уже более 150 педагогов. Это крайне важный результат, который мы вместе с вами добивались не один год», - подчеркнул глава региона.

«Наша стратегическая задача - обеспечить регион и страну профессиональными кадрами, способными создавать, развивать технологические предприятия, двигать вперёд нашу экономику, медицину, образование, сельское хозяйство, промышленность и, конечно, обеспечивать оборону нашей страны. Уверен, что вместе мы добьёмся в этом направлении. значимых результатов. Желаю всем успешного нового учебного года, заинтересованных и благодарных учеников», - сказал губернатор.

Глава региона также вручил лучшим педагогам области награды за вклад в развитие системы образования: медаль «Александр Невский с дружиной», медаль Княгини Ольги, почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», а также Почетные грамоты губернатора Псковской области и благодарственное письма правительства Псковской области.

Работа продолжается

В своем выступлении глава региона сообщил и о работе по модернизации инфраструктуры образования. Только в прошлом году проведен капремонт 11 школ на сумму 600 миллионов рублей, создан 31 центр «Точка роста» в малых населённых пунктах, 41 школе обновили компьютерную технику, создали первый школьный Кванториум в Пскове.

«В этом году мы не только планируем продолжить строительство и реконструкцию начатых объектов, но и дополнительно откроем ещё 7 «Точек роста», обновим компьютерную технику в 33 школах, создадим еще три школьных кванториума в Пскове и в Великих Луках, отремонтируем 10 спортзалов, откроем дополнительно 420 мест в системе дополнительного образования. И эта работа будет продолжаться. Профильный национальный проект по решению президента будет действовать до 2030 года», - сообщил глава региона.

Со словами благодарности и поддержки участникам этой непростой работы выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. При этом руководитель областного парламента обратил внимание на одну проблему. «Мы сейчас уже отремонтировали достаточно большое количество наших учебных заведений. Но в этом случае не предусмотрены федеральные денежные средства на благоустройство территории вокруг наших школ. Давайте всё-таки найдём возможность и изыщем финансовые средства за счёт регионального бюджета на приведение в порядок территории», - предложил Александр Котов.

По его словам, нужно, чтобы ребёнок, приходя в красивую школу, видел не только чистоту и порядок, новое современное оборудование, но и благоустроенную территорию около учебного заведения.

Александр Котов также поблагодарил учителей за добросовестное отношение к делу, за любовь к сложной, непростой профессии. «Общими силами мы с вами каждый год сможем менять ситуацию в системе образования в лучшую сторону», - отметил он.

14 миллиардов на инфраструктуру

«Мы с вами находимся сейчас на этапе окончания первого цикла реализации национального проекта и можем констатировать, что за последние шесть лет, мы достигли существенных результатов», - сообщил, приветствуя участников августовского педсовета, председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Он напомнил, что есть категории задач, которые являются проекцией вызовов, трендов, а есть неизменно требуемые. «Одна из них это, конечно же, создание и развитие инфраструктуры. Мы посчитали с коллегами: более 14 миллиардов федеральных средств было привлечено за истекший период для строительства, модернизации нашей инфраструктуры», - отметил Андрей Ермаков.

По его словам, в рамках нацпроекта строится большое количество объектов, оснащаются оборудованием образовательные организации: «Касательно строительства школ, мы полностью выполнили все возложенные на нас задачи, все квоты выбраны, мы национальный проект заканчиваем результативно. Вместе с тем, конечно же, вопрос развития инфраструктуры остается для нас актуальным. В планах - модернизировать учреждения среднего профессионального образования, также продолжится капремонт школ и дошкольных учреждений».

Однако, по его словам, время большого строительства за 5-6 лет прошло.

«И мы возвращаемся на путь ключевых направлений системы образования: обучение и воспитание наших ребят. Очень бы хотелось, чтобы продуктивный труд приносил максимум удовольствия. Результаты этого труда являются плацдармом для того, чтобы крепкая Россия продолжала свое развитие», - сказал Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков отметил, что результаты, которые удалось продемонстрировать по итогам экзаменационной кампании, позволяют убедиться в том, что региональная Псковская область способна быть в авангарде достижений системы образования Российской Федерации.

При этом он поблагодарил учителей не только за стобалльников, но и за всех «высокобальников». «Количество ребят, которые получили высокий балл по нескольким предметам, увеличивается. Это продукт вашего ответственного подхода. Нам надо продолжать в том же духе», - отметил председатель комитета по образованию.

Уникальный опыт

В этом году в образовательных организациях Псковской области свой профессиональный путь начнут порядка 150 специалистов. Все они стали почетными гостями мероприятия, присутствующие поприветствовали молодых педагогов аплодисментами.

Выступающая с докладом начальник управления оценки качества образования и контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгения Елисеева отметила , что глядя на молодых учителей, вспомнила себя 32 года назад, когда после педколледжа пришла в девятнадцатилетнем девчонкой к своим первоклашкам.

«Прошло 32 года, но я всегда с трепетом жду 1 сентября. Когда я работала учителем, каждое 1 сентября мы встречались, радовались, делись впечатлениями. Когда мой ребенок окончил школу, я стала ходить на 1 сентября к детям своих друзей! А теперь буду ходить в школу со своими внуками», - рассказала Евгения Елисеева.

Она также пожелала педагогам, чтобы «каждый день, каждый учебный год был наполнен радостью». И только затем приступила к основной теме доклада: вопросам нормативного регулирования в области оценки качества образования.

По итогам своего выступления Евгения Елисеева вручила Почетную грамоту Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки представителю управления образования Псковской области Светлане Михайлиной.

Также в рамках пленарного заседания заместитель главного директора АО «Издательство «Просвещение» Ольга Жигалева предложила участникам мероприятия совершить путешествие по страницам учебников разных лет и проследить, как образовательная повестка отражалась на содержании учебной литературы.

Руководитель направления по взаимодействию с регионами ООО «ВК» Андрей Москалев рассказал о ключевом инструменте коммуникаций для системы образования — российском мессенджере «Сферум». Это безопасная платформа для учителей, учеников и родителей, где можно проводить онлайн-занятия, совершать видеозвонки, делиться документами, общаться в чатах.

Опытом работы межрегионального учебно-педагогического округа поделилась начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» Елена Спасская.

Она рассказала о том, как региональная система образования Псковской области может быть активным участником в деятельности учебно-педагогического округа, в который входит большинство регионов Северо-Запада. Одним из основных направлений его деятельности является довузовская подготовка и профориентация талантливой молодежи, которая обучается в психолого-педагогических классах.

«Мы стояли у истоков возрождения этого направления. Несколько лет психолог-педагогические классы начали активно создаваться в регионах. В этом мы видим хорошую перспективу восполнения дефицита педагогических кадров», - сказала она.

По словам Елены Спасской, покрыть потребности через педагогические вузы не всегда представляется возможным в силу разных причин. Чтобы привлечь в систему педагогического образования мотивированную молодежь, психолого-педагогические классы являются абсолютно хорошим и нужным ресурсом.

 

«Есть такой девиз у нас в Санкт-Петербурге: «Учитель рождается в школе». У нас очень много школ, которые ведут детей с 8-9 класса за счёт программы психолого-педагогической поддержки, выводят их в психолого- педагогические профильные классы. Затем эти ребята поступают в педагогический университет и возвращаются в свою школу. Это, наверное, уникальный маршрут, который поможет решить очень многие стратегические задачи по повышению, с одной стороны, качества педагогического образования, а, с другой стороны, по восполнению дефицита педагогических кадров», - отметила она.

Во второй половине дня августовское совещание продолжилось работой тематических секций и круглых столов. В работе каждого из них приняли участие представители экспертного сообщества, педагоги-практики, управленческий состав. Мероприятия были насыщенными и интересными, и наверняка, станут источником вдохновения для педагогов на новый учебный год.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #ПОИПКРО #учитель #педсовет #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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