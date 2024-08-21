Общество

Вкус детства: «Молочные продукты Пушкиногорья» приглашают за «Снежком»

Фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья» приглашают «Снежком». Как рассказали Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслосырзаводе, этот молочный продукт не только полезный, но ещё и очень вкусный.

«Снежок» – это знакомый всем белоснежный напиток с нежным и сладковатым вкусом. Прекрасно вписывается в рацион как взрослого, так и ребёнка в качестве полдника.

«Наш "Снежок" приготовлен по традиционной рецептуре из натурального сырья самого высокого качества. Именно поэтому он имеет тот самый вкус детства, который не сравнится ни с чем на свете», - отметили на маслосырзаводе.

Фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья» приглашают за покупками. Порадуйте себя и близких вкусными и полезными молочными продуктами!

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