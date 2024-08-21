Вкус детства: «Молочные продукты Пушкиногорья» приглашают за «Снежком»

Фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья» приглашают «Снежком». Как рассказали Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслосырзаводе, этот молочный продукт не только полезный, но ещё и очень вкусный.
«Снежок» – это знакомый всем белоснежный напиток с нежным и сладковатым вкусом. Прекрасно вписывается в рацион как взрослого, так и ребёнка в качестве полдника.
Фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья» приглашают за покупками. Порадуйте себя и близких вкусными и полезными молочными продуктами!
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