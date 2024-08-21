Общество

Жители Псковской области стали реже врать о себе при поиске работы – опрос

В рамках опроса более 500 работодателей по всей стране служба исследований портала по поиску работы hh.ru выяснила, как часто компании сталкиваются с ложью от соискателей, кто чаще «приукрашивает» свои резюме и за счет чего. Итоги опроса этого года сравнили с данными, собранными 5 лет назад.

В целом за пять лет случаев, когда компании сталкиваются с ложью со стороны своих потенциальных сотрудников, стало меньше. Если в 2019 году 82% работодателей в Псковской области сталкивались с ложью в резюме соискателей хотя бы раз, то в этом году об этом сообщили 61%.

Топ-3 направлений, которые чаще всего приукрашивают соискатели, существенно изменился за пять лет. Так, соискатели стали чаще скрывать некоторые места работы (с 52% в 2019 до 69% в 2024) – по мнению работодателей это чаще всего делает массовый линейный персонал в ритейле, логистике, безопасности, а также рабочий и производственный персонал и юристы.

С 13% в 2019 до 22% в 2024 выросла доля тех, кто, наоборот, указывает места, где на самом деле не работал – чаще всего, по мнению работодателей, так делает обслуживающий и домашний персонал. Случаи приписывания себе навыков, которыми реально обладают, снизились с 70% в 2019 до 54% в 2024, но чаще всего такую практику можно встретить сегодня со стороны ИТ-специалистов, медиков, а также в сфере фитнеса и красоты.

А вот случаи недостоверной информации в отношении стажа, возраста и образования по-прежнему встречаются достаточно часто среди местных респондентов. И если ложь о возрасте не зависит от специальности и сферы, то стаж чаще всего себе подрисовывают ИТ-специалисты и медицинские работники (по 10%), а образование – строители.

Интересно, что на фоне дефицита кадров на рынке труда работодатели стали более лояльно смотреть на вранье соискателей. Так, за несколько лет снизилось число работодателей, которые скорее откажут будущему работнику после выявления недостоверной информации, - с 50% в 2019 до 44% в 2024. При этом работодатели отмечают, что готовы закрыть глаза не несущественные факты вранья, а вот серьёзные нарушения все же могут оттолкнуть от кандидата.

Самый проверенный инструмент выявление лжи со стороны соискателя – собеседования (80% в 2024 и 83% в 2019). Работодатели признаются, что именно в ходе живого общения видно врет человек или нет. Также эффективный способ – сверить информацию из резюме с записью из трудовой книжки (42% в 2024 пользуются им, вопрос предполагал множественные варианты ответов). Доля тех, кто проводит проверку информации с помощью запроса в компании с предыдущих мест работы снизилась за 5 лет с 31% до 24%. Примечательно, что современное развитие HR-решений также играет на руку компаниям – респонденты в свободных ответах сообщали, что хранение истории коммуникаций с кандидатом и его возможность отслеживать изменения в его резюме в CRM-системах позволяет выявить несостыковки еще до проведения собеседования.

Чуть больше половины (54% в 2024 и 52% в 2019) компаний сохраняют практику проверки информации в резюме с записями из трудовой книжки. Из них также половина делают это до того, как сделать оффер (пять лет назад так делало большинство (70%) компаний). Каждая четвертая (24%) компания в этом году переносит эту практику на этап оформления соискателя на работу, в то время как в 2019 году после оффера проверяла лишь каждая десятая компания.