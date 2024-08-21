Общество

Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов

Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для обеспечения потребности в них российских компаний, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу существенно увеличить число лайнеров отечественного производства и к 2030 году их должно быть не менее половины в парке авиакомпаний РФ. Речь идет о широкой линейке самолетов - от небольших региональных до широкофюзеляжных - с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок, пишет РИА Новости.

Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, чтобы в полном объеме обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил премьер

«Все необходимые ресурсы для у нас этого имеются. Мы будем для этого финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе и с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания», - сказал Мишустин.