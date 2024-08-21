Общество

В Пскове женщины больше любят кофе, мужчины предпочитают чай — опрос

Женщины больше любят кофе, мужчины — чай. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

У чая и кофе — примерно поровну почитателей среди экономически активных псковичей: 45 и 46% соответственно. Однако мужчины предпочитают чай, а женщины — кофе.

А вот среди представителей распространенных профессиональных групп любители этих напитков распределились следующим образом. Воспитатели, снабженцы и эйчары, а также программисты и сисадмины предпочитают чай (50% и более голосов опрошенных). Логисты, медицинские сестры, секретари, а также врачи и медсестры любят кофе.

Нашлись и те, кто не любит ни чай, ни кофе, — их 3%