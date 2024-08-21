Общество

Как помочь школьнику подготовиться к экзаменам, рассказала психотерапевт

Как школьникам подготовиться к сдаче выпускных экзаменов и стоит ли родителям давать им седативные препараты, рассказала экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина.

«Чем больше мы тренируемся, тем лучше у нас получается. Экзамен – это такое же соревнование, как и все остальные. Чем больше ребенок тренируется, тем легче ему становится. Когда им дают билеты и когда они тянут билеты – это является хорошей тренировкой. Вот он вытащил билет или конверт с билетом, сел на стул, прочитал и начал писать. Даже простые действия помогают, поэтому никогда не надо отказываться от тренировочных экзаменов», – говорит Анна Бабинина.

Эксперт рекомендует закрывать глаза и в деталях представлять процесс сдачи экзамена. Все свои действия нужно продумывать, особенно если не удалось посетить тренировочный экзамен. От понимания правильной последовательности своих действий становится легче. Этот аспект подготовки нельзя недооценивать.

Также важно себя настроить на успешную сдачу экзамена. Дети очень боятся не столько факта получения двойки, а реакции родителей на эту двойку или даже тройку. Некоторые дети боятся получить даже четверку. И они сами себе говорят: «Если я не сдам, то я умру» или «Меня убьют родители». Как отмечает психотерапевт, к сожалению, некоторые родители ругают своих детей, если они получают не самую высокую оценку, а некоторые говорят: «Ты молодец, ты сдал экзамен».

Дети должны четко понимать, что оценка за экзамен – это только временная оценка, которая важна на какой-то период жизни. Ребёнку нужно объяснить, что если он вдруг не сдаст экзамен, то у него будет возможность пересдать его. Ничего страшного не произойдёт, если сейчас что-то не получилось, пишет RuNews24.ru.

Не менее важно планировать режим подготовки к экзаменам. Нужно заранее знать количество билетов на экзамене, чтобы понимать, сколько нужно их учить в день, и при этом осталось время на сон и отдых. Например, если билетов будет полсотни, а на подготовку осталось 10 дней, то нужно стараться учить по 6 штук в день. Бесполезно их зубрить всю ночь, так как невыспавшийся человек – более рассеянный.

Бывает так, что ребенку сложно изложить заученный материал своими словами. В таком случае эксперт рекомендует рассказывать выученный материал родственникам. Также рекомендуется во время подготовки писать заметки от руки. Крайне важно не печатать этот текст на клавиатуре, потому что нажатия клавиш одинаковые, а написание всех букв индивидуальное.

У ребёнка должно быть и правильное питание, которое исключает употребление стимуляторов в течение всего процесса подготовки. Речь о продуктах, которые содержат большие дозы кофеина. Чай и крепкий кофе можно употреблять, но в ограниченном количестве. Кофеин в итоге будет оказывать на ребенка противоположный эффект. За фазой возбуждения следует фаза торможения. Ребенок может, наоборот, впасть в более сонное состояние и так пойдет на экзамен. А вот энергетиков лучше вообще избегать.

«В период подготовки к экзамену ребенку можно давать грецкие орехи и миндаль, который способствует работе мозга. Грейпфрутовый сок, особенно свежеприготовленный, и миндаль – это то, что можно прям вот употреблять фактически всем», – советует Анна Бабинина.

В то же время чипсы, газировки, сладкие булочки, соленые орешки и сухарики будут, наоборот, тормозить работу мозга и притягивать воду. Водный режим также важно соблюдать и помнить, что лимонады и прочее подобное не утоляют жажду. На экзамен нужно брать не газировку, а обычную минеральную воду, желательно без газа.

Если же в ходе подготовки к экзаменам не удается справиться со стрессом и чувством тревожности у ребенка, то нужно очень осторожно подходить к употреблению различных седативных. Эксперт рекомендует употреблять только естественные успокаивающие, вроде чая зверобоя. Какие-то более серьезные медикаментозные препараты или транквилизаторы нужно давать только по назначению врача.