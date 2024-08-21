Общество

Евгений Янкилевич назначен гендиректором компании, владеющей псковским аэропортом

Евгений Янкилевич назначен гендиректором ООО «Новапорт-Холдинг». С назначением его поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи по вопросам комплексного развития псковского международного аэропорта.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Хочу поздравить с назначением. Для нас это знаковое событие, мы с вами общались в один из самых сложных периодов жизни псковского аэропорта, мы очень благодарны за ваши консультации и те решения, которые принимались», - сказал Михаил Ведерников.

С 2001 года Янкилевич был заместителем генерального директора по производству ОАО «Томск Авиа», с 2006 года — директором ООО «Аэропорт Томск». В 2012 году стал гендиректором новосибирского аэропорта Толмачево, покинул пост в августе 2024 года.

Янкилевич родился в 1968 году. Является выпускником Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Напомним, компания «Новапорт холдинг» в 2022 году стала владельцем 74% ООО «Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга"».