Общество

Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников

Четыре сельские малокомплектные школы в Псковской области в этом учебном году не откроют свои двери, поскольку в населенных пунктах не осталось учеников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области находится 234 школы, в которые 1 сентября придут 69 140 школьников, в том числе 5 926 первоклассников. Все первоклассники будут учиться в первую смену.

Помимо этого, 1 сентября в школы региона выйдут 8 657 работников, из них уже 99,5% прошли медицинские осмотры, и 100% - гигиеническую аттестацию.

Отметим, что на капитальном ремонте по программе «Модернизация школьных систем образования» находится четыре школы, в обновленные классы которых вернуться 2 843 ученика.