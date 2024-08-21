Общество

Встречу с ветераном организовали в Пскове в День российского флага

Встречу с ветераном боевых действий организовали активисты Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в День российского флага. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Максим Высотин - ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества, мобилизованный, рассказал о значении флага и его истории. Молодежи было очень приятно и интересно слушать Максима Высотина. Ребята увидели «искру» в глазах ветерана и заметили душевность, с которой он рассказывал про российский флаг, отметили в региональном отделении «Единой России».

«Слушаться маму, кушать кашу, надевать шапку, хорошо учиться, беречь здоровье, заниматься спортом, как бы не было лень, и верить в то, что наша Отчизна очень сильная, не зря говорят, что с нами Бог. Мы победим. Победа будет за нами!» - дал совет младшему поколению Максим Высотин.

После встречи с ветераном боевых действий активисты Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с фондом «Защитники Отечества» провели мастер-класс «Российский триколор» для детей участников СВО и молодёжи города.

«Флаг - один из официальных государственных символов Российской Федерации, наряду с государственным гербом и государственным гимном. В современной России белый цвет знаменует благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и кровь, пролитую за Родину», - отметил руководитель регионального отделения МГЕР Владимир Алексеев.