Общество

Сергей Вострецов: Пусть флаг России будоражит сердца своей символикой

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поздравил россиян с Днём Государственного флага России. Поздравления и пожелания он написал в своём Telegram-канале.

«Празднование Дня флага России - отличный повод единодушно отметить наше патриотическое чувство, уважение к истории и культуре нашей страны. Пусть флаг России будоражит сердца своей символикой, напоминая нам о важности солидарности и уважения», - отметил важность праздника Сергей Вострецов.

Он подчеркнул, что флаг несёт в себе богатую историю страны и вековые традиции, а также напоминает о связи с прошлым и стремлении к прогрессу.

«С праздником, дорогие друзья! Пусть наш флаг будет всегда знаменательным символом единства нашей великой Родины – России!»- написал Сергей Вострецов.